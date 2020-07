Umbria, analisi del sangue: domani altra domenica di aperture straordinarie per i centri prelievi

25 luglio 2020 a

Il 26 luglio seconda domenica di aperture straordinarie dei centri di prelievi del sangue, per snellire le liste di attesa che, con i mesi di lockdown si sono ingrossate parecchio. “Nell’ambito del progetto regionale finalizzato al recupero delle prestazioni sospese o ridotte nel periodo di lockdown - spiega l’assessore regionale, Luca Coletto - le aziende sanitarie umbre hanno predisposto, anche per questo fine settimana, l’apertura domenicale di alcuni punti prelievo di sangue. La Regione ha predisposto un piano finalizzato ad affrontare con azioni trasversali e coordinate il problema delle liste d’attesa che si è aggravato durante l’emergenza Covid. Il progetto sarà condiviso con gli attori coinvolti, per poi essere approvato dalla Giunta regionale entro la prima metà del mese agosto”. “La Regione - aggiunge - ha ritenuto che, superata la fase critica della pandemia, il problema delle liste d’attesa fosse da inserire come priorità assoluta tra le azioni di governo - ha spiegato l’assessore - Si tratta di un problema comune a molte regioni e che in Umbria viene da lontano – ha precisato- Un motivo in più questo, per affrontare la situazione individuando una vera strategia basata non su interventi ‘tampone’, ma su azioni strutturate finalizzate ad invertire nel medio-lungo periodo la situazione riducendo al minimo i tempi d’attesa”.