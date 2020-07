Umbria, a Umbertide castello in vendita a 3,5 milioni: ha 22 bagni

Ha bisogno di interventi di ristrutturazione

Paperoni cercasi per il castello di Serra Partucci all'immediata periferia di Umbertide, al confine con il comune di Gubbio. La fortezza medievale situata nelle campagne umbertidesi è stata messa in vendita dagli attuali proprietari per 3,5 milioni di euro. Il castello è proprietà privata ed è soggetto a vincolo del ministero dei beni culturali. E' stato oggetto nel corso degli ultimi decenni di importanti lavori di consolidamento. Ora versa in stato di abbandono e per questo non è visitabile. L'imponente edificio è costruito su quattro piani, attualmente in condizioni di grezzo: i metri quadri totali sono 2400, le stanze 19 e i bagni 22. Per quanto riguarda l'esterno è presente un giardino di 9300 mq. Tra le ipotesi la riconversione in hotel extralusso.