Maria Carmela Colaiacovo alla guida della sezione turismo di Confindustria

L'assemblea ha inoltre eletto Ilaria Baccarelli alla vicepresidenza e nominato il nuovo consiglio

25 luglio 2020 a

a

a

Sarà l’imprenditrice Maria Carmela Colaiacovo a guidare la sezione turismo di Confindustria Umbria per il prossimo biennio 2020-2022. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea, riunita in videoconferenza, che ha inoltre eletto Ilaria Baccarelli alla vicepresidenza e nominato il consiglio direttivo. All’Assemblea è intervenuto anche il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni. La neo eletta Colaiacovo, che è anche vicepresidente di Confindustria alberghi e di Federturismo Confindustria, ha espresso un vivo ringraziamento al presidente uscente Andrea Sfascia, giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di dare continuità all’impegno da lui portato avanti per supportare le aziende umbre del settore in un momento particolarmente difficile a causa dei pesanti effetti dell’emergenza sanitaria.

“Il turismo umbro, così come quello italiano – ha evidenziato Maria Carmela Colaiacovo – sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Il lockdown ha destabilizzato il settore alberghiero, generando una crisi profonda. Per agganciare la ripresa – ha aggiunto – occorrono non solo politiche incentivanti e interventi di sostegno economico, ma anche un piano di sviluppo della promozione turistica del territorio che faccia leva sulle sue numerose eccellenze: dalla cultura alla bellezza paesaggistica, passando per la tradizione manifatturiera che rappresenta un fattore distintivo per la valorizzazione e l’attrattività della nostra regione”. Il turismo come driver di crescita e competitività: è intorno a questo tema che ruotano le priorità del prossimo mandato. L’Assemblea ha eletto anche i componenti del consiglio direttivo della sezione turismo: Sabrina Ceprini, Giulia Franceschini, Dante Palazzetti, Zenaide Giulia Giunta Tremi, Maria Proietti, Andrea Sfascia, Herbert Svolacchia, Leonardo Troiani e Paolo Zuccari.