Tragedia di Mykonos, grave anche un'altra perugina coinvolta nell'incidente stradale

24 luglio 2020 a

a

a

Nella tragedia fatale a Carlotta Martellini, la diciottenne di Perugia morta in un incidente stradale all'alba di giovedì in Grecia, c'è un'altra ragazza perugina rimasta ferita in maniera grave e ricoverata nella locate struttura sanitaria.

Video su questo argomento Tragedia di Mykonos, le ragazze di Perugia felici sulle auto prima dell'incidente stradale I Video

Le due giovani si trovavano con altre amiche sull'isola di Mykonos. I due mezzi fuoristrada su cui viaggiavano sono usciti di strada e piombati sulla scogliera dopo un volo di diversi metri in un tratto di strada tra Agios Stefanos e Fanari. Purtroppo per Carlotta - che appena pochi giorni fa aveva festeggiato il compleanno - non c’è stato nulla da fare.