Umbria, il navigatore manda fuori strada camionista

Questa volta il navigatore ha tirato un brutto scherzo a un camionista ucraino diretto nella provincia di Pesaro Urbino. E' finito in una zona impervia all'altezza di Poggio Sant'Ercolano nel comune di Gualdo Tadino. Si reso necessario il doppio intervento dei vigili del fuoco di Gaifana e dei colleghi di Perugia dotati di autogrù per rimettere in carreggiata il pesante mezzo. Per fortuna nessun problema per il camionista, a parte rabbia e incredulità per la vicenda che lo ha visto protagonista. Le operazioni hanno richiesto svariate ore, ma sono terminate nel migliore dei modi.