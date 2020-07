24 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 25 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Qualcosa vi frulla per la testa e non riuscite a godervi la serata: sarebbe meglio se liberaste la mente di questi pensieri, parlandone con qualcuno.

LEONE

Avete gli alleati più potenti che ci siano: il Sole e la Luna. In giornate così non dovete far altro che sfruttare questa luce che brilla fuori e dentro di voi.

SAGITTARIO

La felicità vi coglie quasi di sorpresa sin dalle prime ore del mattino: le congiunzioni astrali vi danno una mano, ma sarà anche merito vostro.