Perugia, tragedia di Mykonos: ecco chi era la 18enne morta nell'incidente stradale

Si chiamava Carlotta Martellini la giovane di Perugia morta nel drammatico incidente stradale avvenuto in Grecia, nell'isola di Mykonos. La ragazza era in vacanza con alcune amiche. Aveva recentemente compiuto 18 anni, era fidanzata e studiava al Liceo. Sono state le autorità italiane a comunicare la tragica notizia alla famiglia, dopo che le forze dell'ordine greche hanno accertato l'identità della vittima. In queste ore la polizia locale sta indagando per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente mortale avvenuto sulle scogliere vicino alla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari. La tragedia ha visto coinvolte due auto fuoristrada prese a noleggio dalla comitiva di otto persone.