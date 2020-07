Terni, vandali scatenati nella sede del Campitello. Danni ingenti

E' il terzo episodio in pochi mesi. La società ha chiesto al Comune di installare telecamere di sorveglianza

Vandali scatenati ancora una volta nella sede del Campitello, società sportiva di Terni di lunga e luminosa tradizione nel quartiere cittadino omonimo.

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio ignoti sono entrati nella sede del club, mettendo tutto a soqquadro, senza neanche portar via di prezioso. Bottino “zero”, quindi, solo un atto teppistico.

“E' la terza volta in pochi mesi che si verificano eventi del genere e stavolta i danni sono stati davvero ingenti – spiega in una nota la società sportiva -. Non è stato portato via nulla di valore, né i soldi presenti né tantomeno i computer, motivo per cui non si pensa a normali ladri di valori ma a puri atti di vandalismo contro la società sportiva”.

La dirigenza del Campitello fa sapere che sono state distrutte porte, scrivanie, mobili, finestre, distributori di bibite e frigoriferi.

“E' stato più volte chiesto all'amministrazione comunale di installare telecamere per frenare questi eventi ma non c'è stata mai alcuna risposta – conclude la società -. Cos'altro deve succedere per far si che questa situazione venga portata all'attenzione di chi di dovere?”.