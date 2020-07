Perugia, 18enne morta in vacanza a Mykonos: auto cadute in una zona costiera rocciosa

24 luglio 2020 a

L'incidente in cui è morta in Grecia una ragazza di circa 18 anni di Perugia, è avvenuto all'alba nell'isola di Mykonos sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari. Due le auto private coinvolte nell'incidente che sono uscite fuoristrada cadendo in una zona costiera rocciosa dopo un volo di svariati metri. Nell'incidente oltre alla ragazza perugina morta, risultano feriti tutti gli altri turisti (in totale pare otto). Perugia, 18enne in vacanza a Mykonos muore in un incidente

Secondo Cyclades24.gr - da cui sono tratte le foto - la ragazza perugina è stata dichiarata morta successivamente al trasporto nel centro sanitario di Mykonos. Il dipartimento di polizia locale sta conducendo l'indagine preliminare.