Perugia, 18enne in vacanza a Mykonos muore in un incidente

Una ragazza di circa 18 anni di Perugia, è morta a causa di un gravissimo incidente stradale che è avvenuto in Grecia, nell'isola di Mykonos. Secondo quanto emerge dalle prime notizie, la giovane era in vacanza insieme ad una comitiva di amici che era partita proprio dal capoluogo umbro. Il gruppo una volta giunto sull'isola ha deciso di prendere a noleggio due automobili, Durante la notte una delle due vetture è rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale. Ferita anche una seconda ragazza. La vittima è figlia di una signora che lavora in una filiale periferica di un noto istituto di credito.