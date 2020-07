Turismo in Umbria, deboli segnali di ripresa

Il presidente Federalberghi, Simone Fittuccia: migliaia di lavoratori in cassa integrazione e ancora migliaia di camere vuote negli hotel

Turismo, arriva qualche debolissimo segnale positivo ma la situazione resta drammatica. "In Umbria ci sono migliaia di lavoratori in cassa integrazione, ci sono migliaia di camere vuote - evidenzia il presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia - L’imprenditore deve essere ottimista per natura, ma in questo momento è davvero difficile: con una occupazione media delle strutture alberghiere intorno al 30% è davvero difficile continuare a resistere”.

L'ultima rilevazione mensile tra le imprese associate scatta una fotografia impietosa del settore nel mese di giugno.

A fronte di un 14% di imprese che non ha mai chiuso i battenti, c’è un altro 14% che non ha ancora riaperto, e la metà di queste imprese non riaprirà prima del 2021.

Quasi la metà (44,3%) delle imprese del campione Federalberghi (circa 100 sul totale delle 500 attività alberghiere attive in Umbria) denuncia un tasso di occupazione medio nel mese di giugno sotto il 25%; un ulteriore 10,1% tra il 26 e il 40%.

“Sono dati molto negativi – aggiunge il presidente di Federalberghi Umbria – che non hanno bisogno di essere commentati. Questi dati cozzano con le affermazioni ottimistiche che capita di leggere. Oggi tutti si sentono autorizzati a parlare di turismo e a fornire dati che spesso non hanno alcun fondamento. Noi il mercato lo conosciamo e lo monitoriamo costantemente, in attesa di poter disporre dei dati ufficiali della Regione. Tutto il resto è da prendere con le molle!”.

Su due elementi tutte le imprese del campione di Federalberghi sono concordi: la quasi totale assenza dei turisti stranieri e la totale scomparsa del turismo organizzato.