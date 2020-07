Coronavirus, due nuovi casi positivi in Umbria. In sette giorni undici nuovi infetti

24 luglio 2020 a

Due nuovi casi di Coronavirus in Umbria. E' quanto si evince dall'aggiornamento giornaliero della Regione. Gli attualmente positivi sono passati da 22 a 24, aumentando del 9,1%. Nella settimana dal 17 al 24 luglio i casi complessivi sono diventati 1.465, erano 1.454, quindi undici nuovi infetti. L'incremento degli attualmente positivi è stato di 7 unità, 24 contro 17. Sono aumentate anche le guarigioni complessive: da 1.357 a 1.361 (+4). Restano cinque, invece, i clinicamente guariti. Sette le persone ricoverate, ma nessun paziente è in terapia intensiva. Invariato il numero dei morti, ottanta. 17 positivi, invece, sono in isolamento contumaciale. Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 115.741 tamponi,