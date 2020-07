Terni, uno zoo a casa degli arrestati. Trovati pitbull, gatti, cavie e lumache

23 luglio 2020 a

a

a

Un pitbull, tre gatti, ma anche cavie e una gabbia piena di lumache. C’era un piccolo zoo, in via degli Arroni, a Terni, a casa di due dei nove arrestati nell’ambito della maxi operazione antidroga condotta dai carabinieri nel corso delle ultime ore. Gli appartamenti erano in pessime condizioni e gli animali, rimasti soli, erano senza cibo e acqua. A prendersi cura di loro ci hanno pensato le guardie zoofile dell’Enpa, la Protezione animali di Terni, insieme al personale del Servizio veterinario dell’Usl Umbria 2 e ai vigili del fuoco. Gli animali sono stati rifocillati a dovere e poi condotti in posti sicuri.