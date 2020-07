Euronics Italia, alla guida arriva il perugino Maurizio Minuti

Sabrina Busiri Vici 24 luglio 2020 a

L’imprenditore perugino Maurizio Minuti, 57 anni, è stato nominato all’unanimità presidente di Euronics Italia spa, gruppo europeo di grande distribuzione, specializzato nell’elettronica di consumo. L’incarico gli è stato conferito al termine del consiglio d’amministrazione che si è tenuto a Roma il 22 luglio. Interprete ed erede di una filosofia aziendale ormai alla terza generazione, di cui è stato capostipite suo nonno Torquato e poi il padre Armando, assume ora la guida di una delle realtà più importanti nell’ambito dell’economia internazionale in una fase complessa, ma per molti aspetti stimolante, coerentemente al percorso che il suo Gruppo ha intrapreso in questi anni forte anche del marchio di famiglia Rimep.

Minuti che significa essere presidente di Euronics Italia?

“E’ il Gruppo d’acquisto leader nell’elettronica di consumo costituito esclusivamente da imprenditori italiani. Per questo per me è motivo di grande orgoglio essere stato eletto alla guida del nuovo consiglio di amministrazione in un momento di profonda e più che mai veloce trasformazione del retail (vendita al dettaglio ndr)”.

Lei subentra a una altrettanto nota famiglia, quella aretina dei Butali, che ha lasciato il segno nella storia del Gruppo. Come vive il passaggio di testimone?

“Mi onora e dal punto di vista operativo mi rende ancor più consapevole del ruolo che mi accingo ad assolvere dal momento che l’ingegner Alessandro Butali ha guidato in maniera eccellente Euronics nei precedenti due mandati”.

Per quanto tempo resterà in carica?

“Per tre anni”.

Quali sono state le tappe più significative della sua attività imprenditoriale?

“Rappresento un’azienda che da oltre 70 anni opera nel territorio regionale nel mercato dell’elettronica di consumo e nella vendita all’ingrosso di materiale elettrico. La mia società, nel corso di questo lungo periodo, ha vissuto e interpretato tutte le fasi di trasformazione ed evoluzione intervenute adeguandosi continuamente e rimanendo sempre un operatore di riferimento nel mercato umbro. Ritengo quindi che la mia nomina rappresenti anche un riconoscimento dell’operato della Rimep spa e di tutte le persone che ci lavorano e che, all’indomani di questa nomina, ringrazio sentitamente”.

La forza di questo imprenditore sta certamente nella consapevolezza della memoria e nella capacità di guardare al futuro. I perugini ricordano lo storico negozio in piazza IV Novembre, simbolo del contributo concreto a una città che usciva dal dopoguerra. Poi sono nati i punti vendita di Ponte San Giovanni, quello in via Settevalli e, infine, lo scorso anno, quello di Città di Castello. Orgoglio e consapevolezza di una eredità imprenditoriale sommata a capacità di guardare avanti, hanno convinto i vertici di Euronics Italia a puntare su di lui, su Maurizio Minuti.