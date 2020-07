Coronavirus, al via i tamponi nei laboratori privati

24 luglio 2020 a

Adesso i tamponi per il Covid si potranno effettuare anche in un laboratorio privato. Basterà avere la ricetta di un medico. Lo ha deciso l’assessore alla sanità regionale, Luca Coletto. Tutti i laboratori privati che hanno le attrezzature e sono accreditati chiederanno il via libera alla direzione sanitaria regionale e, previa verifica, verranno autorizzati all’esecuzione dei test. Poi, come già accaduto con quelli sierologici, sono tenuti a comunicare l’esito di quanto analizzeranno all’autorità sanitaria regionale che così avrà sotto controllo l’andamento dell’epidemia. “Con il superamento del lockdown e il progressivo riavvio delle attività produttive e sociali – dice Coletto - risulta necessario prevedere l’implementazione e il rafforzamento di un solido sistema di accertamento. Per raggiungere l’obiettivo – aggiunge - è opportuno attivare tutte le risorse disponibili sul territorio”.