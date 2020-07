Congresso Pd, Presciutti: "Ripartire da zero, uscire dai salotti"

24 luglio 2020 a

Lo aveva annunciato pochi giorni fa in un’intervista al Corriere dell’Umbria, e adesso, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, rende noto il suo manifesto in vista del congresso del Pd in cui verrà individuato il nuovo segretario. Oltre lui, i candidati papabili sono Francesco De Rebotti e Tommaso Bori.

“Io - spiega Presciutti - ho messo in fila degli argomenti di cui discutere, poi, penso che le candidature dovrebbero venire di conseguenza. Intanto vediamo chi vuole parlare di temi veri e reali, che stanno a cuore alle persone, e non di nomi. Certo, se il partito mi chiede di mettermi a disposizione, io ci sono”. E di temi, che il primo cittadino di Gualdo definisce “irrinunciabili per la ricostruzione concreta di un partito di governo”, ne ha individuati alcuni: ambientalismo del fare, sanità pubblica e servizi diffusi sul territorio, viabilità- trasporti- infrastrutture digitali, lavoro e sviluppo, modello formativo al passo coi tempi, legalità e sicurezza, terremoto e ricostruzione e, infine, una regione protagonista del cambiamento.

“Quando si chiude un ciclo - spiega come premessa del suo manifesto - l’unica cosa da fare è ripartire da zero, dalle fondamenta e non dal tetto, senza scorciatoie o atteggiamenti gattopardeschi, con umiltà, coraggio e forte determinazione, ma soprattutto con protagonisti diversi, completamente nuovi”.

Un rinnovamento che però, per Presciutti, non può essere solo generazionale: “Il populismo - spiega - ha bisogno dell’applauso quotidiano, il riformismo a volte anche radicale ha bisogno di confronto, studio, elaborazione, coraggio, non certo di improvvisazione o di “giovani vecchi” pronti a tutto pur di affermarsi magari con gli stessi metodi che solo a parole dice di voler cambiare”.

Per il sindaco, il Pd “deve tornare a essere un partito di popolo per il popolo, non di elite o da salotto, ma di strada, presente dove c’è la sofferenza delle persone, vocato all’ascolto, all’elaborazione dal basso. Il nuovo gruppo dirigente avrà il duro compito di ricostruire un’identità popolare, senza puzza sotto il naso, senza salire sul piedistallo, confrontandosi costantemente coi corpi intermedi ed attivi della società Umbra su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana di cittadini ed imprese”. E quindi i temi, i principali almeno. Ambiente: “In Umbria - dice Presciutti - abbiamo discariche in esaurimento, a fronte di una crescita della raccolta differenziata i cittadini non trovano adeguato riscontro nelle tariffe, che tranne in rari casi, hanno subito negli anni un costante aumento, la chiusura del ciclo dei rifiuti è un tema che non può essere delegato esclusivamente agli esperti per quanto di livello, ma impone scelte politiche forti, radicali, partecipate”.

Capitolo sanità: “L’emergenza Covid-19 ha dimostrato ancora una volta, l’assoluta centralità del servizio sanitario pubblico universale. In Umbria non possiamo tornare indietro o mutuare modelli che hanno mostrato maggiore fragilità del nostro. Va data centralità alle Case della Salute”. Traporti: “Sono necessarie anche in questo settore fin da subito massicce misure anticicliche, tradotto una mole importante di investimenti pubblici da sbloccare e di progettazioni da ultimare”.

Problema lavoro: “Per troppo tempo abbiamo rincorso, le crisi aziendali si sono moltiplicate negli ultimi anni, abbiamo perso interi settori senza che nella maggioranza dei casi si sia riusciti a trovare una soluzione adeguata. Si impone un’inversione di tendenza, lo storico risultato raggiunto in sede Europea sul recovery fund deve produrre anche in Umbria risultati concreti”.

Presciutti invita tutti, altri potenziali candidati e non, a discutere di questi e altri temi.