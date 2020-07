Narni, operaio col braccio schiacciato tra i rulli di un macchinario

23 luglio 2020 a

I vigili del fuoco sono intervenuti, nel corso del pomeriggio di giovedì 23 luglio, per un infortunio sul lavoro che si è registrato nello stabilimento dell’Alcantara di Nera Montoro, a Narni. I pompieri, insieme agli operatori del 118, hanno provveduto a soccorrere un operaio che è rimasto incastrato con il braccio destro tra due rulli di un macchinario in funzione all'interno del sito industriale. L’operaio, che ha 32 anni, rischia di perdere l’uso dell’arto superiore. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire con più esattezza la dinamica del grave incidente. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, a Terni. Al momento sono in corso le consulenze specialistiche da parte del chirurgo della mano e del chirurgo vascolare.