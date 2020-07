Umbria, ad Assisi nascondeva 33 chili di droga in officina: arrestato

23 luglio 2020 a

a

a

Gli agenti del Commissariato di Assisi, diretto dal vice questore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, hanno scoperto e smantellato una “piazza” di spaccio strategica sul territorio. Gli uomini dell’Ufficio Anticrimine e la Squadra Volante del Commissariato hanno fermato a bordo della sua autovettura un 37enne, di origini straniere, regolare sul territorio nazionale e titolare di una officina nella zona industriale, con un solo precedente di polizia per lesioni personali. All’atto del controllo l’uomo, apparentemente insospettabile, è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina e più di 2000 euro in banconote da 50. A quel punto gli agenti hanno deciso di sottoporre a controllo anche la sua officina. Una volta all’interno la sorprendente scoperta. Un vero e proprio deposito di droga: 30 chilogrammi marjuana e tre di cocaina. Per l'uomo è scattato l'arresto.