Orvieto, Camera di commercio chiusa. Affissi cartelli di protesta

“La sede di Orvieto rimarrà chiusa fino al termine del periodo di emergenza Coronavirus”. Lo mette in chiaro, sul proprio sito internet, la Camera di commercio di Terni specificando che è possibile effettuare molte operazioni anche on line. Per alcuni adempimenti, tuttavia, è necessario recarsi direttamente agli uffici centrali di Terni, in largo don Minzoni. È così che sulla porta a vetri della sede, al civico 1/H di via Salvatori, ad Orvieto Scalo, da qualche giorno sono stati affissi alcuni cartelli di protesta da parte di utenti anonimi locali che gradirebbero poter effettuare le operazioni nell'ufficio ai piedi della Rupe, soprattutto ora che la situazione sembra avviarsi gradualmente alla normalità. Prima dell'emergenza Covid 19, infatti, la sede della Camera di commercio era aperta al pubblico il giovedì.