Terni, notaio ucciso da malattia. Folla commossa per l'addio in chiesa

A Terni una folla commossa, durante la mattinata di giovedì 23 luglio, ha reso omaggio al notaio Fulvio Sbrolli, stroncato da una malattia a 65 anni. Tutta la città si è stretta intorno ai suoi familiari. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Cristoforo da don Franco Semenza e da altri parroci diocesani. Tra i messaggi di cordoglio anche quello del vescovo, padre Giuseppe Piemontese, che si è detto rattristato per la morte del dottor Fulvio Sbrolli, e ha voluto esprimere la sua vicinanza alla moglie Margherita, alle tre figlie Marta, Flavia e Clelia, ai familiari e a tutti i componenti dello studio notarile. “L’affetto e la stima per l’amico Fulvio – ha detto - si tramutano oggi in sentimenti di partecipazione per la comune perdita. A nome della Diocesi esprimo la riconoscenza per la pluriennale partecipazione al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, dove emergeva il professionista competente e lungimirante e nello stesso tempo il cristiano generoso e illuminato, che operava per il bene della Chiesa. Mi piace ricordare la visita pastorale, da me compiuta al Consiglio Notarile di Terni, Spoleto e Orvieto, che Fulvio organizzò con tanta cura e delicatezza. La città di Terni - ha aggiunto il presule - perde uno dei suoi figli migliori: un generoso, discreto e incisivo artigiano di cultura, di civismo e del tessuto comunitario. Ai familiari e agli amici indichiamo e assicuriamo il conforto della fede, della preghiera e del Vangelo, dove è possibile intravedere la tessitura del mistero umano, il senso della vita e della morte, che non è l’ultima parola di questa nostra esistenza”.