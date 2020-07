Terni, esplode caldaia e cade parete. Ferito un giovane

22 luglio 2020 a

A Terni una caldaia murale è esplosa, nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 luglio, in via Molise, nella zona di Borgo Bovio, all’interno di un’abitazione. Un’esplosione avvertita da parecchi nella zona che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco che hanno portato fuori dall’appartamento un uomo di nazionalità rumena di 33 anni rimasto ferito in maniera lieve al volto. La squadra ha operato sulla caldaia mettendola in sicurezza. Ol bilancio è di alcuni danni alle strutture, in particolare il distacco di una porzione di parete del vano scale. L’uomo coinvolto nello scoppio è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso: le sue condizioni non preoccupano.