Aeroporto dell'Umbria, oggi la nomina del nuovo Cda di Sase

In Sase oggi è il giorno del rinnovamento. Il nuovo Consiglio di amministrazione infatti verrà nominato stamane nel corso dell’assemblea dei soci. Attualmente presieduto da Ernesto Cesaretti, il Cda - composto da quattro membri - verrà rinnovato dopo oltre tre anni dalla precedente nomina. I vertici della Sase sono infatti in carica da più di tre anni: scadevano nel giugno del 2019 ma sono stati prorogati di un anno per permettere, tra le altre cose, di siglare il contratto per la scuola di volo, che al momento, è stata rinviata a data da destinarsi, non senza polemiche. Ma torniamo alle nomine. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura era lunedì mattina. In tutto sono una quarantina ad essersi fatti avanti. Tra questi ci sono l’ex direttore generale di Confindustria Umbria, Aurelio Forcignanò, il presidente di Confcommercio, Giorgio Mencaroni, l’avvocato perugino, Luca Maori, il manager di Unicredit, Luciano Bacoccoli, l’imprenditore di Cascia e candidato alle ultime regionali nella lista Tesei, Damocle Magrelli, e l’imprenditrice perugina a capo di Liomatic, ex presidente dei giovani imprenditori, Ilaria Caporali. Insomma materiale per rivoluzionare il Cda, che deve avere due donne al suo interno, non manca e sembra che si potrebbe andare verso la riconferma di un solo uscente. Per quanto riguarda l’attuale presidente, Ernesto Cesaretti, la presidente di Blu, Adriana Galgano, anche lei data per papabile in cariche apicali di Sase, ha sollevato una incompatibilità per la sua permanenza in Sase data la sua nomina in Fondazione Carisp di Perugia. Sembra che per la presidenza i soci si stiano orientando verso la nomina di qualcuno competente nel settore. La nuova dirigenza - le azioni di Sase sono detenute nella maggior parte da Sviluppumbria e Camera di Commercio - tra i tanti nodi da sciogliere dovrà subito cimentarsi con la scuola di volo. Per cui proprio ieri è arrivata una nota del Comune di Assisi che rivendica il suo 2,2% di quote di Sase e dice di aver appreso dalla stampa della questione.

Il sindaco, Stefania Proietti, inoltre annuncia, di fatto, la sua contrarietà all’opera. “La cementificazione di migliaia e migliaia di metri cubi - dice -, se pur sul suolo perugino ma al confine con Assisi e in pieno cono visivo, per costruire la sede dell’Accademia potrebbe diventare un oltraggio al paesaggio della nostra Città perché ne modificherebbe per sempre l’immagine. Possibile che un progetto del genere non sia stato posto nei dettagli all’attenzione del Comune di Assisi, un territorio dove non solo nel centro storico ma anche nelle frazioni per spostare una pietra c’è bisogno di un’autorizzazione paesaggistica?”.