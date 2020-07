Perugia, dimessa dall'ospedale la escort positiva al Covid

23 luglio 2020 a

E’ stata dimessa ieri pomeriggio la donna di origine peruviana di 54 anni, ricoverata nei giorni scorsi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugi per Covid, dopo essere arrivata da Modica. Era stata l’autorità sanitaria locale siciliana a diramare un’allerta relativa alla donna, indicata come escort, che poteva aver contagiato clienti (ne sono stati isolati due a Modica) e passeggeri dei mezzi di trasporti usati per arrivare in Umbria (10 treni sono stati sanificati). La donna, che appena arrivata in Umbria è andata in ospedale, ha raccontato di essere stata in precedenza in Spagna.

Intanto nelle ultime 48 ore in Umbria sono stati registrati due nuovi casi di persone positive al Coronavirus, si tratta di due residenti a Corciano che, come ha spiegato il sindaco nella pagina Facebook del Comune, hanno contratto il virus all’estero. Come quelli dei giorni scorsi di Mugnano dove, due persone di ritorno dalla ex Jugoslavia, sono risultate positive al rientro. Sono quindi al momento 21 le persone positive in Umbria.