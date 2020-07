Pd, Bori: "Basta madrinaggi e padrinaggi, ora confronto e contenuti"

23 luglio 2020 a

a

a

“Il Pd esiste, voltiamo pagina insieme”, è il titolo del post comparso ieri sulla bacheca del capogruppo del Pd in consiglio regionale, Tommaso Bori. “E’ una mia riflessione sul partito”, spiega Bori, che presto ufficializzerà la sua candidatura per la segreteria del Pd umbro. Un Pd che per lui, appunto esiste ancora, “o meglio resiste”, puntualizza. Al contrario di quanto sostenuto dall’altro candidato, sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, che ha parlato di un Pd che non c’è più. Il programma Bori intende ad ogni modo lanciarlo dopo un incontro pubblico “a cui chiamerò tutti, compresi De Rebotti e Presciutti (altro probabile candidato, ndr)”. Ma intanto Bori chiede “un rilancio su basi nuove. Una netta rottura con il passato, in particolare rispetto a certi metodi deteriori che hanno contribuito a scrivere una delle pagine più buie della storia politica della nostra comunità. In poche parole: serve discontinuità senza disconoscere i nostri valori”. E avverte: “Non possiamo permetterci un congresso schiacciato dal solito chiacchiericcio sui nomi e sui ruoli o, peggio ancora, sui futuri incarichi”. Per Bori c’è “una storia da difendere e una speranza da riaccendere, ma sarà possibile solo riattualizzando quel modello progressista di rappresentanza che sta alla base di un governo riformista. Per questo - spiega - serve uno sforzo collettivo per costruire un modello di sviluppo che affronti i nodi strutturali e irrisolti e sia in grado di proiettare con coraggio l'Umbria nel futuro. Lavoro, diritti, legalità e solidarietà sono i pilastri di una Regione pensata oltre cinquant’anni che deve saper accogliere le istanze di una società in evoluzione. Di questo ha bisogno il PD umbro. Un confronto - attacca - soffocato da “madrinaggi e padrinaggi” prima, e una lunga gestione commissariale poi, ha finito per balcanizzare gli organismi dirigenti in un clima di perenne regolamento di conti, piuttosto che riannodare i fili di una comunità politica degna di questo nome. La vera sfida - conclude - è dimostrare che abbiamo compreso fino in fondo la lezione. Ora servono coraggio e coerenza, capacità e generosità per una vera svolta “con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”.