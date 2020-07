Bonus della Caritas alle famiglie degli studenti in difficoltà

Contributi per acquisto di libri, abbonamenti bus, corsi di musica e attività sportive

23 luglio 2020 a

a

a

C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve “La scuola, il nostro futuro”. Si tratta di un aiuto concreto rivolto a studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Per l’anno scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200 euro ciascuno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 100 contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 50 per l’acquisto di corsi di musica; 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e fondazioni che vorranno contribuire a contrastare la povertà educativa.

“Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – commenta il direttore della Caritas diocesana, Giancarlo Pecetti – che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a ridosso delle regioni con un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di “frontiera” ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure di contenimento del “Coronavirus” e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze”.

Sono due le fasi +del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla scuola media alle superiori, per l’assegnazione di 100 contributi per l’acquisto di libri di testo e di 50 contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobu. La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che passano dalla scuola elementare alla media per l’assegnazione di 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica e di 50 contributi per l’acquisto di corsi di attività sportive.