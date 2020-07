Terni, notaio morto per una malattia a 65 anni. Fissati i funerali

22 luglio 2020 a

Si è spento a Terni, a 65 anni, stroncato da una malattia, il notaio Fulvio Sbrolli. Era anche presidente del consiglio notarile di Terni, Spoleto e Orvieto. I funerali si svolgeranno giovedì 23 luglio, alle 10, nella chiesa di San Cristoforo. Il sindaco Leonardo Latini, a nome dell’amministrazione comunale, ha inviato le più sentite condoglianze alla famiglia dello stimato professionista ternano. “Ricordo Fulvio Sbrolli per la sua lunga attività notarile, per la sua grande professionalità e per la straordinaria correttezza e umanità”, ha detto il primo cittadino. Condoglianze sono state espresse, tra gli altri, dall’onorevole Raffaele Nevi, dalla senatrice Valeria Alessandrini e dal capogruppo della Lega a palazzo Spada, Federico Brizi.