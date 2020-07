Terni, maxi operazione antidroga dei carabinieri con nove arresti

22 luglio 2020 a

a

a

E’ di nove arresti il bilancio di una maxi operazione antidroga portata a termine mercoledì 22 luglio dai carabinieri a Terni con il coordinamento del procuratore Alberto Liguori e del sostituto Matthias Viggiano. Si tratta di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari. L’attività di spaccio, come ricostruito dagli inquirenti, avveniva soprattutto in alcuni parchi pubblici della città. Nella rete dei militari del nucleo investigativo dell'Arma sono finiti quattro cittadini italiani e cinque immigrati. Complessivamente gli indagati, compresi quelli a piede libero, sono 12. L’organizzazione, che è stata smantellata dai carabinieri dopo lunghe indagini, spacciava cocaina, eroina e hashish.