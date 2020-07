Orvieto, controlli al ponte sul lago di Corbara, Deviato il traffico

21 luglio 2020 a

Sono stati istituiti il senso unico alternato, mediante impianto semaforico, sulla strada statale 448 di Baschi dal chilometro 2,500 al chilometro 3,500, in direzione Todi, e il divieto di transito sul ponte sul lago di Corbara a tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. Il provvedimento si è reso necessario, a partire da martedì 21 luglio, per consentire attività di ispezione e verifiche tecniche alla struttura del ponte sul lago di Corbara, tra Baschi e Orvieto. I veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, provenienti da Orvieto e diretti a Todi, saranno deviati in autostrada fino a Orte per poi proseguire sulla E45 fino a Todi. Percorso inverso - fa sapere l'Anas - per i veicoli provenienti da Todi