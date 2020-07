Perugia, molesta dipendenti e clienti di un bar: arrestato

22 luglio 2020 a

a

a

Stava molestando le dipendenti e gli avventori del bar. Era notte fonda e qualcuno, dato che quel ragazzo non si calmava, ha chiamato la polizia. Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia, guidati dal commissario, Monica Corneli, sono arrivati in poco tempo nel bar della stazione di servizio che si trova nei pressi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Ma, una volta lì, il giovane - che poi è stato identificato come un 23enne di origine albanese con precedenti di polizia - non ha smesso neanche alla vista degli agenti. Anzi, proprio tutto il contrario. Il ragazzo infatti, dalle parole è passato ai fatti e ha aggredito fisicamente i poliziotti: uno di loro è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.

Il 23enne è stato quindi arrestato per resistenza, lesioni aggravate e minacce a pubblico ufficiale ed è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.