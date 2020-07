'ndrangheta a Perugia, primi 12 rinvii a giudizio

Francesca Marruco 22 luglio 2020 a

A processo per ‘ndrangheta. Sono 12 le persone che lo scorso anno sono risultate coinvolte nell’operazione della Dda di Catanzaro e della squadra mobile di Perugia, “Infectio” e che ieri sono state rinviate a giudizio dal gup di Catanzaro.

L'operazione in terra umbra inizialmente aveva portato a 27 arresti e sequestro di beni per circa 10 milioni nei confronti di appartenenti alle cosche Trapasso e Mannolo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno, aveva evidenziato “significative proiezioni” nel cuore verde - secondo gli atti della Procura di Catanzaro - regione dove avevano impiantato un fiorente traffico di droga e condizionavano attività commerciali. Gli agenti dello Sco di Perugia diretti dal vice questore aggiunto, Adriano Felici, su input della Dda di Catanzaro, avevano iniziato a sorvegliare Antonio Ribecco (deceduto nelle more del procedimento per Covid mentre era detenuto) perché andava a casa del calabrese Cosimo Commisso, detto ‘u quagghia, “leader carismatico” della omonima cosca di Siderno. Dalle ricostruzioni effettuate è emerso un quadro più ampio rispetto alla sola presenza di un boss che sceglie di scontare i domiciliari a Casa del Diavolo.

Nello specifico, l'indagine, approfondendo quanto emerso già nell'operazione “Malapianta”, aveva scoperto le attività delle cosche di ‘ndrangheta Mannolo, Zoffreo e Trapasso di San Leonardo di Cutro, in provincia di Crotone, e la loro proiezione in territorio umbro, “dove - stava scritto nelle carte - attraverso stabili collegamenti con la casa madre avevano impiantato un lucroso traffico di stupefacenti, anche con la complicità di trafficanti albanesi, e condizionato, attraverso estorsioni, la libera concorrenza nella esecuzione di lavori edili”. Inoltre, l’organizzazione criminale, alla quale viene contestata anche la detenzione di armi, aveva inquinato il tessuto economico attraverso la predisposizione di società, spesso intestate a prestanome o soggetti inesistenti, in grado di offrire prodotti illeciti (in primis fatture per operazione inesistenti) a favore di compiacenti imprenditori.

In particolare, ieri sono stati rinviati a giudizio Alberto e Giuseppe Benincasa, Antonio De Franco, Salvatore Diano, Roberto Fusari, Piero Giacchetta, Luigi Giappicchini, Lamberto Lombardi, Luca Mancuso Trabucco, Paolo Menicucci, 57 anni, Jerzy Aleksander Sabieraj e Renzo Tiburzi. Gli altri umbri implicati nell’indagine (Giuseppe Affatato, Sherif Arapi, Paolo Bassetti, Ilirjan Cali, Fabrizio Conti, Florin Dumitru Gafitescu, Sauro Passeri, Emiliano Regni, Natale Ribecco, Francesco Valentini\] hanno chiesto il rito abbreviato e la loro posizione verrà discussa alla prossima udienza.

“Soddisfazione” per il primo esito processuale è stata espressa dall’avvocato Massimo Brazzi, che rappresenta il Comune di Perugia, che si è costituito parte civile e ha chiesto un maxi-risarcimento.