Otricoli, incendio minaccia le case. Strada bloccata per ore

Ci sono volute diverse ore di lavoro, sei mezzi dei vigili del fuoco di Terni e Amelia e due mezzi aerei per domare l'incendio che si è sviluppato nella zona compresa tra Poggio e Poggiolo di Otricoli e Calvi dell'Umbria nella serata di martedì 21 luglio. In azione anche un Canadair e un elicottero. Si sono resi necessari una ventina di lanci d’acqua coordinati da un Dos (Direttore delle operazioni di soccorso) sempre dei vigili del fuoco. L’incendio si è avvicinato al centro abitato, ma senza danneggiare le case. La strada Calvese è stata bloccata per diverse ore all’altezza del bivio per Poggiolo e in località Aravecchia, nella zona di Poggio di Otricoli.