Perugia, Jazz in august: ecco le misure di sicurezza

Definite le misure di sicurezza di “Jazz in August”, in programma dal 7 al 10 agosto in centro storico a Perugia. Piazza IV novembre, sarà recintata e ci saranno solo posti a sedere preassegnati e distanziati, per una capienza fissata in 227 persone. Ci saranno varchi che non permetteranno l’accesso a piazza IV Novembre già da metà corso Vanucci, in piazza Piccinino, in via Calderini, via Maestà delle Volte, via dei Priori, via Fani al fine di evitare assembramenti e permettere l’accesso solo ai possessori di biglietti acquistabile on line. Saranno presenti strumenti di igienizzazione, sia personale che delle attrezzature e degli ambienti, sarà, inoltre, obbligatorio indossare le mascherine e farsi misurare la temperatura corporea prima di entrare nell’area. La Fondazione Umbria Jazz, che avrebbe voluto mettere dei maxi-schermi in centro, ha deciso inoltre di permettere a tutti gli esercenti della regione Umbria la fruizione della diretta, presso i propri locali, dei concerti in programma dal 7 al 10 agosto, utilizzando il segnale audio e video degli spettacoli direttamente su Smart TV. Per poter aderire e avere questa opportunità è necessario inviare una richiesta entro il 4 agosto 2020 alla mail [email protected]“Grande è stato lo sforzo della Fondazione Umbria Jazz - ha detto l'assessore al commercio Clara Pastorelli- che non si è mai rassegnata, nemmeno nel periodo del lockdown, e ha continuato a credere che, nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza e in linea con le disposizioni delle autorità sanitarie e delle istituzioni, fosse comunque doveroso ricominciare a produrre musica”.