Torgiano Gourmet-A cena con l'artista, arte e gastronomia

Arte ed enogastronomia tornano sulla storica Piazza di Torgiano. L’emergenza sanitaria ridisegna ma non ferma le iniziative della Proloco che propone la terza edizione di “Torgiano Gourmet-A cena con l’Artista”. La formula prevede cinque serate in cui saranno coinvolte le strutture ristorative del territorio Torgianese nella magnifica cornice di piazzetta Ciro Scarponi.

Proloco, Associazione Vivi Torgiano e Amministrazione Comunale hanno sentito il dovere di stare a fianco delle attività di ristorazione in questo difficile momento che stanno attraversando dopo che la pandemia ha colpito in maniera determinante il settore.

“Questo – dicono dalla Proloco - è il momento di fare squadra e di mettersi a disposizione sia per contenere le ricadute economiche sia per aiutare tutti a tornare alla normalità. Come Proloco abbiamo sempre avuto un grande rapporto di collaborazione con le attività del territorio per la valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici. Siamo sempre più convinti che è insieme si vincono le sfide, anche quelle più difficili”. Torgiano, dunque, vuol dare un segnale nella direzione della collaborazione e di unione tra associazioni e ristoratori, evitando invece i contrasti: “L’ordinanza della presidente Tesei uscita la scorsa settimana – dicono ancora dalla Proloco - è frutto del buon senso e della volontà di mettere insieme le esigenze di Proloco e ristoratori, quindi rispettiamo serenamente le norme, evitiamo le polemiche divisive e rimbocchiamoci tutti le maniche”.

L’agosto Torgianese, fiore all’occhiello degli eventi umbri, non potrà andare in scena per via delle stringenti norme nazionali sulla sicurezza sanitaria, ma la Proloco non si è data per vinta e ha deciso di organizzare eventi nel rispetto massimo delle regole, per poter portare ugualmente in quel periodo turisti a Torgiano, rimodellando una manifestazione inedita dei Vinarellli.

Intanto, in attesa di novità, la piazzetta prende vita e gusto con i favolosi piatti e sorseggiando gli straordinari vini.

Dopo il primo appuntamento che ha registrato il sold out, si torna in piazza venerdì e sabato prossimi.