Allerta caldo a Perugia. Il Ministero individua due giornate da bollino rosso

E' dichiara attivata, per le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio la fase di disagio

21 luglio 2020 a

a

a

E' allerta caldo a Perugia nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio.. Il Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute prevede una temperatura massima percepita rispettivamente di 33 e 34 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. E' dichiara attivata, per le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio la fase di disagio. Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l'umidità dell'aria aumentino: bere più liquidi ( in particolare acqua ); stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15); ventilare l'abitazione.