Operazione antidroga a Bastia Umbra, quattro denunce: cocaina venduta a giovanissimi

21 luglio 2020

Quattro uomini sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Assis e gli ordini di una serie di controlli antidroga in piazze, aree verdi e centri di aggregazione di Assisi e Bastia Umbra . Nei confronti di due dei quattro denunciati è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'indagine ha preso il via dopo che gli agenti in borghese hanno fermato un 25enne assisano noto assuntore di sostanze stupefacenti e un 24enne di origini albanesi con precedenti penali, notate tra i vicoli del centro storico di Bastia mentre si scambiavano qualcosa. L'assisano trovato trovato in possesso di una piccola dose di cocaina e segnalato alla Prefettura in quanto assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

Dai successivi approfondimenti è emersa l'interesse e l'operatività di un gruppo di alcuni uomini della zona che rifornivano le piazze della droga soprattutto sul territorio bastiolo. I loro clienti, quasi tutti i giovani, acquistavano dalla loro cocaina pagando la loro dose 70-80 euro .

Oltre al 24enne fermo, sono stati individuati un 25enne di origini albanesi residente a Bastia Umbra - già arrestato a luglio scorso dai poliziotti di Assisi che lo hanno trovato in possesso di quasi 7 grammi di cocaina - un 32enne di origini serbe anch'egli già arrestato l'anno scorso dagli agenti del Commissariato per spaccio di sostanze stupefacenti e un 26enne di origini albanesi con numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.