Ad Assisi la fiction “Che Dio ci aiuti 6” cambia location

Le riprese della fiction “Che Dio ci aiuti 6” si sposteranno da mercoledì 22 luglio all’hotel Subasio, sempre ad Assisi. La fiction andrà in onda su Rai Uno, produzione Lux Vide. Il set dalla zona di via Santa Maria delle Rose e piazza San Rufino si è spostato su piazza della Chiesa Nuova, piazza del Comune e Corso Mazzini, e i ciak riscuotono apprezzamento e curiosità da parte dei cittadini e dei turisti. Da mercoledì 22 luglio le riprese avranno una nuova e particolare location, l'hotel Subasio in via Frate Elia. Nella terza settimana le riprese si sposteranno a Santa Maria degli Angeli. Nelle piazze e lungo le strade si sono visti tutti i protagonisti della serie televisiva, da Elena Sofia Ricci (suor Angela) a Valeria Fabrizi (suor Costanza), da Giammarco Saurino a Francesca Chillemi.