Terni, la Procura indaga su ambiente e acqua inquinata

“Stiamo controllando il territorio ternano con indagini di interesse penale per danni all’ambiente. Il nostro interesse è puntato soprattutto sull’acqua”. Così il procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori lunedì 20 luglio alla presenza della commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti in tema di rifiuti e ambiente che proprio a Terni, presso la sede dell’Arpa, ha presentato la relazione finale del lavoro di indagine svolto sul territorio. “In 20 anni sul sito di Papigno non si è fatto molto e si è andati avanti a scaricabarile. Le istituzioni? Troppa burocratizzazione, serve maggiore sinergia tra nazionale e locale”. Queste sono invece le parole di ferro di Stefano Vignaroli, il presidente della commissione parlamentare sulle ecomafie..