Terni, rissa tra minorenni al parco. C'è anche un ferito

20 luglio 2020

La polizia sta indagando sulla rissa scoppiata nel corso della serata di lunedì 20 luglio nel centro di Terni. La violenta lite, poi degenerata in calci e pugni, ha coinvolto un gruppo di ragazzini dodicenni. Uno di loro ha riportato ferite che ne hanno richiesto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti medici. Le sue condizioni, comunque, non risultano gravi. La rissa è scoppiata alla Passeggiata ed è poi continuata al parco Ciaurro. Si tratta di due parchi su cui, proprio in questi ultimi giorni, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza. Del caso la polizia informerà la Procura per i minorenni.