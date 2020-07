Umbria, a Todi furto nella notte a Ubi Banca Popolare di Ancona

21 luglio 2020 a

Furto alla Ubi Banca Popolare di Ancona a Todi, nella sede di via Tiberina. Lunedì 20 luglio intorno alle 2 di notte ladri incappucciati, almeno due come risulta dalle immagini della videocamera, sono penetrati all’interno dei locali della Ubi Banca, forzando la porta dell’uscita di sicurezza, impossessandosi di una piccola cassaforte da banco, adibita a servizio del personale di sportello, per eventuali pagamenti a favore dei clienti. Bottino decisamente magro, poche migliaia di euro in tutto, mentre più consistenti risultano i danni materiali provocati alla struttura della porta vetrata. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Todi.