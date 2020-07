Turismo a due velocità: alberghi semi vuoti , bene B&B e agriturismi

La governatrice Donatella Tesei: l'Umbria è tra le quattro regioni in Italia dove c'è maggiore ripresa del settore. L'analisi di Federalberghi

21 luglio 2020 a

a

a

E’ un turismo a due velocità quello che si sta muovendo in Umbria: da una parte ci sono gli hotel che si riempiono per metà e soltanto nel fine settimana, dall’altra B&B, agriturismo e country house che stanno avendo ottimi risultati, considerando il periodo di emergenza Covid, con prenotazioni garantite fino ad agosto. L’analisi è di Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria. La governatrice Donatella Tesei, nel corso delle celebrazioni di ieri per i 50 anni della Regione ha detto che l’Umbria è tra le quattro regioni in Italia dove c’è maggiore ripresa turistica. Ma Fittucia precisa subito che la situazione non è uguale per tutti: “Il settore alberghiero soffre ancora molto - evidenzia - alcune grandi strutture restano chiuse e forse riapriranno solo nel 2021”.