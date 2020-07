La Usl 1 resta senza amministrativi: servono 32 assunzioni

Tra il 2019 e l'anno in corso sono andate in pensione almeno 42 unità e adesso è emergenza personale

21 luglio 2020 a

a

a

La Usl Umbria 1 resta senza amministrativi. Nel 2019 sono andati in pensione cinque collaboratori amministrativi professionali, quattro assistenti amministrativi e un coadiutore amministrativo. Quest’anno cessano per quiescenza diciotto collaboratori amministrativi professionali, di cui otto senior, otto assistenti amministrativi e sei coadiutori amministrativi, di cui tre senior. Il numero complessivo di personale amministrativo risultante cessato negli anni 2019/2020 è, quindi, di 23 collaboratori amministrativi professionali, 12 assistenti amministrativi e sette coadiutori amministrativi per un totale di 42 posti vacanti. La Usl Umbria 1 chiede alla Regione di assumere almeno 32 organici.