Umbria, Militari dell'esercito soccorrono due motociclisti feriti a Norcia

Una pattuglia dell’Esercito Italiano, impiegato nell’operazione “Strade Sicure” è intervenuta per soccorrere due motociclisti coinvolti in un incidente all’incrocio di Serravalle di Norcia. I soldati, granatieri del 2° Battaglione “Cengio” di stanza a Spoleto e appartenenti al raggruppamento “Umbria-Marche”, a guida Reggimento Genio Ferrovieri, hanno messo in sicurezza la zona e prestato i primi soccorsi ai feriti, coscienti e, da un controllo visivo, senza gravi lesioni. Dopo aver attivato i sanitari, che, giunti dopo pochi minuti, hanno trasportato i motociclisti all’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, la pattuglia ha coadiuvato le Forze dell’ordine nella gestione della viabilità stradale, per poi riprendere regolare servizio.