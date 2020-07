Umbria, l'annuncio: "Apriamo locale di lapdance a Bastia. Cerchiamo ballerine. Stipendio fino a 1200 euro ogni 4 giorni"

20 luglio 2020 a

"Sono sempre alla ricerca di ragazze di bella presenza fisica da inserire nel mio locale di Lapdance per la prossima apertura a Bastia Umbra, in provincia di Perugia". L'annuncio su Facebook è di Jessica Fabbri. L'annuncio puntualizza: ballerine di lapdance anche alla prima esperienza; hostess di sala; locale de lux; non sono obbligatori alcolici; conoscenza lingua italiana; no sex, no schifezze varie. E ancora: contratto legale, alloggio in residence con piscina, pagamenti ogni sera, rimborso 50% del biglietto del treno e stipendio potenziale da 600 a 1200 euro in quatto giorni. L'annuncio fa riferimento al sito cosmodels, agenzia di Jessica e Roberto che, si legge nel portale, operano nel campo dal 2003 e sono proprietari diretti del nuovo locale di lapdance che, annunciano, sarà aperto a Bastia Umbra tra qualche settimana e si chiamerà Il Bellagio.