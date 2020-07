Orvieto, lavori sull'Autosole. Casello chiuso per tre notti

20 luglio 2020 a

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per le tre notti consecutive di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, con orario dalle 22 alle 5, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Attigliano. Nel centro storico di Orvieto, invece, il dirigente del settore polizia locale e mobilità del Comune, Alessandra Pirro, ha disposto la chiusura temporanea al transito delle auto in via Ascanio Vitozzi, dalle 8 alle 18 di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, per consentire la realizzazione dei lavori di costruzione di un nuovo allaccio alla rete del gas metano.