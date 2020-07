Cometa Neowise, lo splendido scatto di Alessio Vissani: foto da applausi

20 luglio 2020 a

Si moltiplicano le splendide foto della cometa Neowise, visibile ancora per qualche giorno dal territorio italiano. Un altro splendido scatto dall'Umbria, questa volta è di Alessio Vissani, fotografo professionista, specializzato in reportage e matrimoni. Alessio ha immortalato la cometa dall'altopiano di Annifo, frazione del comune di Foligno. Un meraviglioso panorama notturno, con le stelle come sfondo e la cometa che taglia il cielo in maniera prepotente. Una foto da applausi.

Alessio vive e lavora in Umbria e come si legge nel suo sito, ama il bianco e nero e realizza reportage, servizi matrimoniali e aziendali. E' anche iscritto all'ordine dei giornalisti.