Coronavirus in Umbria, ancora due guarigioni. Indagini sui rapporti della escort

Nessun nuovo positivo al Covid domenica 19 in Umbria. Anzi, secondo quanto emerge dai dati che la Regione pubblica giornalmente, ci sono due nuovi guariti, quindi, dai 19 positivi di sabato si torna a 17. Negli ultimi giorni erano stati sei i nuovi casi registrati nel cuore verde, con alcuni di importazione dall’estero, come ad esempio l’uomo di Trevi che rientrato da un viaggio, ha accusato sintomi ed stato portato all’ospedale dove poi è stato ricoverato. Storia simile quella della 54enne di origine peruviana arrivata in Umbria dalla Sicilia nei giorni scorsi e ora ricoverata nel reparto di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia di Perugia con importanti difficoltà respiratorie. La donna, secondo quanto sostenuto dalle autorità sanitarie siciliane, è una escort che a Modica avrebbe ricevuto circa 30 clienti. In Umbria invece, appena scesa dal treno a Foligno, è andata al pronto soccorso perché si sentiva male e poi è stata ricoverata. Non è chiaro se nel viaggio possa aver avuto contatti con qualcun altro. La polizia sta lavorando al caso. Per quanto riguarda dunque i numeri Covid in Umbria, gli attualmente positivi sono 17, di questi sono ricoverati in sei, nessuno in terapia intensiva. Ci sono poi 305 persone ancora in isolamento per aver avuto contatti con dei positivi.