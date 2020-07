Vittorio Sgarbi al Lago Trasimeno, visita all'Isola Polvese: si spoglia e si tuffa in acqua | Video

20 luglio 2020 a

Vittorio Sgarbi in Umbria, fa il bagno al Lago Trasimeno. Eccolo all'Isola Polvese per una visita al Monastero di San Secondo e poi un bagno rigenerante.

Con lui c’è l’amico sindaco di Castiglon Fiorentino, provincia di Arezzo, Mario Agnelli che l’ha portato in barca per il tour pomeridiano fino alla “perla del Trasimeno”.

Mario mi aveva proposto di andare alla Maggiore – ha chiarito Vittorio Sgarbi - ma io gli ho detto che volevo andare alla Polvese tutti mi parlavano di un’isola incontaminata e bellissima e in effetti è proprio così!", ha detto Sgarbi.



Fa una pausa e nel frattempo si spoglia e si tuffa in acqua per il bagno perché la camminata nella giornata di domenica 19 luglio 2020, è stata lunga ed ha visitato il Monastero di San Secondo (dato in concessione all’Arpa dalla Provincia di Perugia), Fattoria Polvese e Villa Polvese Resort.