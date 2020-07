Terni, volpe morde cinque persone in un parco

19 luglio 2020 a

A Terni cinque persone sono state morse dalla volpe che sin dall’inizio di aprile è stata avvistata più volte vicino al centro abitato quando la città era ancora serrata per il Covid 19. Era stata immortalata anche al Circolo della scherma e di recente è stata vista al parco Ciaurro. “Abbiamo già svolto un sopralluogo con l’intenzione di catturare la volpe", affermano dalla WildUmbria, l’associazione che nel 2017 si è aggiudicata, in concessione dalla Regione dell'Umbria, il servizio di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà su tutto il territorio regionale. “Non è stato possibile ancora farlo perché - dicono - l’animale è ben rintanato e si fa vedere solo in rare occasioni. Pertanto, nell’interesse di salvaguardia della volpe, quanto prima provvederemo alla installazione di una grande gabbia per intrappolarla, curarla e restituirla al suo habitat in sicurezza”.