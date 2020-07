Orvieto, Vetrya lancia set virtuali per eventi a distanza

19 luglio 2020 a

A Orvieto Vetrya lancia Eclexia hybrid set, la nuova tecnologia per la produzione e distribuzione di eventi live broadband streaming su siti web aziendali e social network. Il sistema sviluppato dal gruppo di Luca Tomassini è pensato per tutti i clienti che hanno necessità di realizzare e gestire a distanza eventi, conferenze, dibattiti, forum e formazione. Tutte attività che hanno visto un notevole incremento per via delle misure di prevenzione sanitaria in corso. Sviluppato insieme alla società Av Set Produzioni Spa, Eclexia hybrid set permette di mettere in contatto relatori e ospiti fisicamente distanti tra loro grazie alla condivisione on line. Una regia supervisiona e coordina i partecipanti, che possono intervenire da set reali o virtuali.