Terni, si getta nel fiume. Salvato dai vigili del fuoco

A Terni c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per salvare un uomo che, nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio, si è tuffato nelle acque del fiume Nera all’altezza di ponte Garibaldi. Sono stati alcuni passanti a notare la scena e a dare l’allarme. Il personale dei vigili del fuoco si è calato dal ponte e ha raggiunto l’uomo che si era aggrappato ad alcuni arbusti. L’immigrato è stato quindi trascinato a riva e affidato alle cure degli operatori del 118 che già si erano presi cura di lui durante le ultime ore. Le condizioni dell'uomo non sono preoccupanti e si ignorano i motivi per cui si è tuffato dal ponte.